10 декабря, 17:34

Общество
Vanitatis: говядина и баранина могут храниться в замороженном виде до года

Назван максимальный срок хранения мяса в морозилке

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Говядина, баранина и козлятина дольше всего хранятся в замороженном виде. Об этом заявили специалисты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN), слова которых приводит издание Vanitatis.

Как рассказали эксперты, мясо нужно замораживать сразу после покупки при температуре не выше минус 18 градусов. В таких условиях говядина, баранина и козлятина могут храниться до года, свинина – до полугода, разделанная тушка птицы – до 9 месяцев, а целая – до 12 месяцев.

В AESAN уточнили, что соблюдение температуры и сроков хранения важно для предотвращения порчи продукта и сохранения его питательных свойств. По словам специалистов, размораживать мясо необходимо в холодильнике, а не на кухонной столешнице.

При комнатной температуре внешние слои мяса быстро нагреваются до 5–10 градусов, из-за чего в этих зонах начинается активный рост бактерий, которые могли остаться там после фасовки. В это же время внутренние слои остаются замороженными, и при дальнейшем оттаивании микроорганизмы из внешней оболочки постепенно проникают внутрь.

Ранее диетолог Роман Пристанский рекомендовал хранить орехи в сухом и темном месте, так как жиры, содержащиеся в них, окисляются под воздействием солнечного света. В свою очередь, повышенная влажность в месте хранения приводит к образованию плесени и появлению паразитов.

обществоеда

