Врач Агапкин: курицу перед покупкой нужно погладить

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Врач-реабилитолог Сергей Агапкин призвал россиян гладить курицу перед покупкой. Рекомендации эксперт озвучил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1".

Специалист объяснил, что производители зачастую накачивают продукцию водой и сдерживающими влагу веществами, чтобы нарастить массу курицы. Именно для этого нужно погладить или надавить на тушку, чтобы изучить, как реагирует курица и содержит ли она воду.

"Если есть влагоудерживающие агенты, то после давления вмятинка не будет сразу расправляться. А если это обычное куриное мясо, то будет", – объяснил Агапкин.

Врач также порекомендовал проверять состав продукции. Если, по его словам, там будет указано что-то, кроме курицы, то от покупки лучше отказаться. Также эксперт посоветовал посмотреть на то, как выглядит тушка перед покупкой. Если на ней видны проколы, то это означает, что птицу выращивали в промышленных условиях и она прошла обработку. В противном случае продукция может быть заражена, в том числе сальмонеллезом, предупредил Агапкин.

Ранее россиянам посоветовали не мыть мясо перед приготовлением. В противном случае есть риск занести микробы на кухонную поверхность.

В сырой говядине может присутствовать кишечная палочка, а в мясе птицы – сальмонелла и кампилобактерии. Кроме того, опыт показывает, что в приготовленных из помытого мяса блюдах содержится больше бактерий.

