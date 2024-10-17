Эксперт Тимощенко: молоко лучше хранить при температуре до 4 градусов

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Молоко в холодильнике лучше хранить при температуре от 2 до 4 градусов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Анастасию Тимощенко.

Она объяснила, что при самой низкой температуре необходимо хранить мясо и рыбу. Для этих продуктов, как утверждает эксперт, в некоторых современных холодильниках организованы зоны свежести, где температура равна 0–1 градусу.

Для молочных продуктов, сыров, овощей, колбасных изделий и зелени, которым требуется температура на уровне 2–4 градусов, предназначена нижняя полка. Врач также предостерегла граждан от хранения подобных продуктов на дверце холодильника, так как там фиксируется самая теплая температура – до 10 градусов. В связи с этим Тимощенко порекомендовала хранить молочные продукты в основном отделении.

Овощи и фрукты специалист посоветовала складывать в специальное отделение, а на верхнюю и среднюю полку, где температура составляет около 7 градусов, убирать кондитерские и колбасные изделия, уточнила гастроэнтеролог.

"По действующему для бытовых холодильников ГОСТу температура в холодильном отделении допускается в диапазоне от 2 до 12 градусов, а в морозильной камере – от минус 18 до 24. Однако для каждой группы продуктов рекомендованный температурный режим хранения различный", – предупредила Тимощенко.

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