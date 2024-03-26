26 марта, 12:34Общество
Эндокринолог рассказала, как магнитики на холодильнике делают людей счастливее
Фото: depositphotos/zefart
Магнитики на холодильнике могут не только быть красивым декором, но и могут положительно влиять на настроение людей, сообщает Life.ru со ссылкой на врача-эндокринолога Зухру Павлову.
В свою очередь, британские исследователи отметили, что эти небольшие сувениры также помогают стимулировать работу памяти. Люди, обратив внимание на магниты, запускают процессы своего мозга, вспоминая поездки и путешествия с друзьями и близкими, заново переживая отдельные моменты.
Тем не менее магниты на холодильнике могут также представлять опасность. Сувениры могут негативно влиять на электронные дисплеи, что может привести к поломке техники и дорогостоящему ремонту.
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