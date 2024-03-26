Эндокринолог рассказала, как магнитики на холодильнике делают людей счастливее

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Магнитики на холодильнике могут не только быть красивым декором, но и могут положительно влиять на настроение людей, сообщает Life.ru со ссылкой на врача-эндокринолога Зухру Павлову.

В свою очередь, британские исследователи отметили, что эти небольшие сувениры также помогают стимулировать работу памяти. Люди, обратив внимание на магниты, запускают процессы своего мозга, вспоминая поездки и путешествия с друзьями и близкими, заново переживая отдельные моменты.

Тем не менее магниты на холодильнике могут также представлять опасность. Сувениры могут негативно влиять на электронные дисплеи, что может привести к поломке техники и дорогостоящему ремонту.

Ранее невролог Марина Аникина рассказала, при каких проблемах с памятью нужно обращаться к врачу. По словам специалиста, проблемы с памятью, рассеянность и медлительность могут возникать при перенесенных инфекциях. Она привела в пример ситуации, при которых люди становились забывчивыми после выздоровления от COVID-19.