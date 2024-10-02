Врач Дубенко: самые загрязненные бактериями предметы быта находятся на кухне

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Кухонные губки и тряпки, раковина, а также миски для животных на кухне являются наиболее заселенными бактериями местами в квартире. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко.

"Губка или тряпка находятся в постоянном влажном состоянии, на их черед приходится мытье всех поверхностей от посуды и вещей до плиты и столов, которые есть на кухне. За счет своей пористости губка особенно сильно накапливает в себе грязь, в том числе и многочисленные бактерии", – пояснила Дубенко.

Эксперт посоветовала регулярно менять губки. Также Дубенко напомнила, что ручки дверей, плиты, переключатели и краны находятся в постоянном контакте с руками. Во время уборки необходимо не забывать обрабатывать эти места и использовать специальные дезинфицирующие средства.

"Фильтры для воды и кофемашины также являются отличным местом, где могут обитать бактерии. Не забывайте про внутреннюю часть холодильника, поскольку там хранится множество продуктов, в том числе и сырые, они могут подтекать, пачкать поверхности, что может стать отличным пристанищем для бактерий", – подчеркнула Дубенко.

Хорошим местом для размножения бактерий являются и разделочные доски. Нужно иметь разные доски для каждого вида продуктов и регулярно менять их, заключила эксперт.

Между тем, чтобы устранить запах от разделочных досок, можно обрабатывать их смесью соли и лимонного сока. Это в том числе возвращает дереву чистоту, сообщает Pravda.Ru.

Кроме того, для поддержания чистоты рекомендуется внутреннюю часть холодильника протирать уксусным раствором, а после оставить дверцы открытыми на некоторое время. Мусорное ведро также необходимо прочищать. От запаха поможет избавиться сода, вместо нее можно использовать наполнитель для кошачьих туалетов.

При этом при соблюдении некоторых условий кухню можно совмещать с гостиной. Об этом ранее рассказала мастер и преподаватель фэншуй и бацзы Оксана Сахранова.

По ее словам, популярное мнение о том, что кухню и гостиную нельзя объединять, существует благодаря уже устаревшему в фэншуй правилу. Эксперт отметила, что главным условием при совмещении комнат является поддержание чистоты на кухне.