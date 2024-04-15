Химик Дорохов: посуду из полиамида нельзя подогревать в микроволновке

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В результате подогрева пластиковой посуды в микроволновой печи в ней могут вырабатываться вредные для здоровья человека яды. Подходящую для этого посуду маркируют цифрой "5" в треугольнике, рассказал кандидат химических наук Андрей Дорохов "Газете.ру".

Такие изделия, по его словам, изготавливают из безопасного для человека полипропилена. При этом всего в России существуют семь типов обозначений, уточнил эксперт.

"Например, треугольник с цифрой "7" означает, что упаковка сделана из других видов пластика, не попадающих в первые 6 категорий: полиамида, поликарбоната, бисфенола А. Последний может проникать в пищу в небольших количествах, но при нагреве уровень этого проникновения увеличивается", – объяснил Дорохов.

Поэтому, продолжил он, контейнеры и посуду с такой маркировкой для разогревания еды лучше не использовать, а свежеприготовленной пище нужно дать время остыть перед тем, как использовать для хранения.

Маркировка с цифрой "6" говорит о том, что предмет изготовлен из полистирола. Из него обычно производят одноразовую посуду, стаканы для йогуртов, лотки для бумаг или пищевые контейнеры. Такое химическое вещество может нанести вред организму человека только при нагревании до 200 и выше градусов. В целом, как отметил химик, греть полистирол в микроволновке можно, но, скорее всего, тара размягчится, потеряет форму, а содержимое вытечет.

"Кстати, на маркировку контейнеров и другой пластиковой посуды важно обращать внимание и владельцам посудомоечных машин. Некоторые из моделей разогревают воду до 85 градусов, это подходит далеко не для каждого пластика", – отметил Дорохов.

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