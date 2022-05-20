Эксперт назвала способ быстро избавиться от жира внутри микроволновки

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Автор рубрик "Хозяйство" и "Сад" на портале Express Софи Харрис рекомендовала для быстрого очищения микроволновой печи от жира сделать раствор из лимонов и горячей воды, сообщает "Газета.ру".

Для этого необходимо нарезать лимон дольками, поместить их в глубокую стеклянную тарелку и залить горячей водой. После чего тарелку со смесью следует поставить в микроволновку и включить ее на несколько минут.

Эксперт отметила, что после такого приема грязь размякнет под воздействием пара и ее будет легко стереть салфеткой.

По словам Хариис, лимонный сок обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, благодаря чему является хорошим натуральным чистящим средством.

Ранее эксперт по уборке Шантель Мила рассказала, что избавиться от неприятного запаха в холодильнике поможет раствор из трех ингредиентов, которые найдутся у любой хозяйки.

Она рекомендовала смешать в равных частях воду и уксус, а также добавить ванильный экстракт. Полученную смесь необходимо распылить на загрязненный участок и протереть его полотенцем.

