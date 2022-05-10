Россиянам рассказали, как продлить срок службы стиральной машины

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Эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных рассказал, как продлить срок службы стиральной машины. По его словам, необходимо разделять вещи по типу ткани, выбирать правильную температуру стирки и проводить профилактические полоскания с лимонной кислотой.
"Лучше стирать на 30–40 градусах, так как при таком режиме сокращается расход ресурса трубчатого электронагревателя", – приводит слова специалиста РИА Недвижимость.
Кроме того, раз в два месяца следует запускать машинку без белья в режиме "хлопок 90", добавил эксперт. По словам специалиста, это позволит убрать загрязнения на внешних частях барабана. Что касается лимонной кислоты, уточнил он, то она позволит очистить детали от накипи из-за жесткой воды.
Нагрузка на все узлы машинки заметно возрастает из-за того, если вместе стирать разные виды ткани, добавил Четвертных. Это приводит к более быстрому износу. Он также посоветовал оставлять открытой дверцу машинки, когда она не работает, чтобы проветривать ее и не создавать благоприятную среду для плесени и ржавчины.
Ранее глава Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, что стиральные машины, пылесосы, утюги и чайники являются самыми энергозатратными бытовыми приборами. По его словам, чтобы сэкономить, лучше всего пользоваться данными устройствами после 23:00 по двухтарифным счетчикам.
"Простые решения": "Стираем правильно"
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