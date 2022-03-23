Эксперт назвал самую энергозатратную бытовую технику

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Стиральные машины, пылесосы, утюги и чайники являются самыми энергозатратными бытовыми приборами, рассказал глава Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, чтобы сэкономить, лучше всего пользоваться данными устройствами после 23:00 по двухтарифным счетчикам.

"Если кто-то сможет свой образ жизни так поменять, то он увидит, что почти в два раза сократится количество потребляемой электроэнергии", – сказал Крохин.

Также одними из наиболее энергозатратных домашних приборов являются кипятильники. Кроме того, эксперт напомнил о целесообразности отключения некоторых устройств от питания для сокращения электропотребления. По словам Крохина, телевизоры, компьютеры и музыкальная техника потребляют энергию даже в режиме ожидания, а своевременное отключение зарядки ноутбука позволит продлить срок службы его батареи.

Ранее управляющий партнер группы компании "Легес-бюро" Мария Спиридонова сообщила, что право отключать или ограничивать электропотребление есть не только у ресурсоснабжающих организаций, но и управляющих компаний, а также товариществ собственников жилья (ТСЖ). По закону запустить такую процедуру можно в том случае, если человек не платит за электроэнергию более двух месяцев.

