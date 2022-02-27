Россиянам рассказали, во сколько обойдется "умный" дом

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Фото: depositphotos/coffeekai
Для россиян наиболее интересными являются возможности автоматизировать бытовые задачи, обеспечить безопасность жилища и снизить семейные траты на оплату электроэнергии. Об этом сообщает газета "Известия".
Существуют различные профессиональные системы "умного" дома, монтаж которых выполняется специалистами. Надо учитывать, что такие устройства лучше монтировать до ремонта. Эксперты рекомендуют для начала выбрать "умную" лампочку или "умную" розетку, которые обойдутся в 1000–1500 рублей.
В свою очередь, беспроводные устройства в основном работают на батарейках, срок службы которых измеряется годами, а у отдельных устройств, например, "умных" лампочек, жизненный цикл может составлять десятки лет. Такие устройства могут как интегрироваться в систему "умного" дома самостоятельно, так и работать через хаб. Они продаются в виде готовых комплектов и стоят около 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в столичных дворах появится система "умных" парковок. С ее помощью жители многоэтажек дистанционно смогут узнать, есть ли рядом свободное место для машины.
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