Производитель смартфонов объяснил, почему на рынке стало меньше моделей белого цвета

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Главный операционный директор компании OnePlus Лю Фэншо назвал три причины, по которым белые смартфоны стали реже появляться на рынке. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, одна из наиболее важных причин – более сложный процесс производства белых гаджетов.

Кроме того, отмечает Фэншо, нередко отказ связан с низкой доходностью и высокой стоимостью производства белого варианта гаджетов в сравнении с другими моделями. В качестве примера он привел белый вариант OnePlus 10 Pro, при создании которого создатели потратили три месяца на поиски "лучшего оттенка белого".

Последняя ключевая причина связана с практическим использованием моделей с белыми панелями. На таких гаджетах сильнее заметны отпечатки пальцев, в связи с чем производителям приходится использовать другие цвета корпуса и матовое покрытие для стекла и пластика.

Ранее бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала о негативном влиянии чехла на смартфон. По ее словам, при нагревании гаджета во время подзарядки чехол с устройства лучше снять, поскольку он лишь добавляет тепла. Вместе с тем в повседневном использовании пренебрегать защитой смартфона не стоит: чехол способен уберечь устройство от различных поломок и загрязнений.

