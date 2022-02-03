Эксперт рассказал, к чему может привести трещина на экране смартфона

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Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников рассказал, что делать, если на экране смартфона появилась трещина.

По словам эксперта, во многих случаях последствия повреждения могут быть незначительными, устройство просто будет выглядеть не так красиво как раньше, однако на функционирование это не повлияет.

"То, что обычно называют разбитым экраном, – это чаще всего разбитое защитное стекло, но не то, которое вы сами наклеиваете на устройство, а стекло, которое является частью смартфона. Это не очень эстетично, но таким смартфоном вполне можно пользоваться", – сказал Половников в интервью радио Sputnik.

В то же время он предупредил, что трещина на экране может сделать гаджет уязвимым для воздействия влаги. Если телефон не обладает водозащитой, то защитное стекло экрана лучше заменить.

Эксперт также отметил, что покупка и установка нового стекла обойдется не так дорого, как, например, замена матрицы экрана.

"Если же на экране появляются какие-то искажения, странные пятна, пиксели, квадраты, нужно срочно обратиться в сервис и, скорее всего, придется заменить матрицу экрана. Это может стоить до 20–30 процентов от стоимости самого смартфона", – уточнил эксперт.

Ранее бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала о нескольких правилах, которых нужно придерживаться для продления жизни аккумулятора смартфона. Она отметила, что всегда нужно использовать оригинальное зарядное устройство и не ставить телефон на зарядку на всю ночь.