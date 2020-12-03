Эксперт перечислил признаки скорой "смерти" смартфона

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Ряд внешних и внутренних факторов может привести к проблемам с функционированием смартфона. Об этом рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, передает агентство "Прайм".

По словам эксперта, смартфон может изнашиваться сильнее при деформации корпуса и разбитом стекле или же при неполадках в аккумуляторе.

Щельцин также призвал обратить внимание на то, нагревается ли телефон без видимых причин и вне зависимости от использования. Кроме того, тревожным признаком может быть недостаточно эффективная работа сенсорной панели, уточнил специалист.

Указывающим на проблемы фактором эксперт назвал и неисправность динамика или микрофона, а также модулей интернета, связи, Wi-Fi или Bluetooth. Также он заявил, что не следует легкомысленно относится и к деформации файлов при сохранении.

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток ранее рассказал, как защитить личную информацию на смартфонах с операционной системой Android. Эксперт напомнил о возможности создать так называемый гостевой аккаунт.

