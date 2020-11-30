Эксперты рассказали, как защитить личную информацию на смартфоне от посторонних

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал, как обезопасить личную информацию на смартфонах на базе Android. Совет будет актуален для тех, кто не хочет давать доступ посторонним, сообщает агентство "Прайм".

По словам Чертока, есть возможность использования "гостевого аккаунта", который ограничит функции телефона. Для того чтобы создать учетную запись, потребуется зайти в "шторку уведомлений" либо в настройки аккаунта.

"Например, фотографии, среди которых наверняка есть те, что ни за какие коврижки нельзя показывать посторонним. В чатах есть личная переписка, которую нельзя показывать домашним или начальнику, здесь же содержится история поиска, рабочая почта с конфиденциальными документами", – сказал специалист.

"Гостевой аккаунт" может быть доступен на всех андроид-телефонах, начиная с пятой версии.

При включенном гостевом режиме посторонний человек получит телефон без личных данных и программ, в том числе банковских приложений.

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин поделился правилами, которые обезопасят устройство на iOS. Он рекомендует усилить безопасность при разблокировке iPhone – использовать сложный пароль. Кроме того, должна быть двухфакторная авторизация в аккаунте Apple.

Еще эксперт посоветовал уменьшить возможности заблокированного телефона, в том числе отключить USB. Помимо того, поможет отключение функции звонков, кошелька, сообщений с заблокированного экрана.

Важной является опция поиска "Найти телефон", помогающая в отслеживании телефона. Для восстановления iPhone стоит включить резервное копирование в iCloud, говорит Щельцин.

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