Врач Сухорукова рассказала об угрозе кишечной палочки из-за мытья мяса

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Привычка мыть мясо перед готовкой может привести к распространению на кухне кишечной палочки, предупредила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова, сообщает News.ru.

"Мыть мясо перед приготовлением не стоит, потому что это способствует микробному обсеменению кухонной поверхности. Опыт показывает, что в блюдах, приготовленных из помытого мяса, больше бактерий", – уверена специалист.

В сыром мясе, напомнила она, содержатся различные опасные бактерии. Так, в говядине есть кишечная палочка, а в мясе птицы – сальмонелла и кампилобактерии. Также сырые мясные продукты могут скрывать стафилококки и листерии.

Вместо мытья мяса Сухорукова посоветовала тщательнее мыть руки с мылом до и после работы с сырым продуктом. Эксперты советуют делать это в течение 20 секунд. Также врач призвала использовать для разделки мяса отдельные нож и доску.

В свою очередь, картофель лучше белого риса и зачастую – хлеба, уверена гастроэнтеролог Нурия Дианова, сообщает "Радио 1". Овощ в среднем имеет 2 грамма белка на 100 граммов продукта, при этом содержит порядка 17 граммов углеводов. При этом хлеб содержит в себе почти 40 или 60 граммов углеводов на 100 граммов продукта.

"Картофель выгоден для людей с сахарным диабетом", – уверена она.

Также картофель богат железом, витамином В1, калием, ниацином, магнием и клетчаткой. Дианова указала, что картофель нужно запекать или варить. В другом случае он будет значительно повышать гликемический индекс, что ведет к скорому старению организма.

Употреблять овощ стоит в умеренных количествах, однако для людей с заболеваниями почек есть особенности употребления этого продукта. Поэтому "здоровой тарелкой" можно считать ту, где на одну порцию приходится около 100 граммов картофеля, или примерно четверть от общей массы блюда.

Между тем избыточное употребление соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем, рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева в беседе с "Газетой.ру".

Так, человека ожидают отеки и повышенное давление, так как жидкость задерживается в организме из-за большой концентрации соли в тканях. В первую очередь, по словам Михалевой, отекает лицо в области глаз и скул, а потом и конечности в виде пальцев рук.

"Более выраженные и распространенные отеки обычно связаны с другими состояниями (заболевания сердца, почек или венозных сосудов) и к переизбытку соли не имеют отношения", – предупредила она.

Спровоцировать отекания могут соленая рыба, колбасы, фастфуд, сыр, овощные соленья. Они же часто провоцируют жажду, из-за чего и выведение соли замедляется. Также из-за соли часто повышается давление, сказала эксперт.

"Повышение артериального давления приводит к опасным последствиям: инсультам, инфарктам, слепоте и повреждению почек с развитием почечной недостаточности", – напомнила она.

Поэтому людям со склонностями к повышенному давлению и отекам стоит ограничить употребление соли до 3 граммов в сутки. Альтернативой может стать употребление гипонатриевой соли. Здоровым людям, в свою очередь, рекомендуется употреблять до 5 граммов соли.

По итогам 2023 года употребление мяса и мясопродуктов среди россиян обновило исторический рекорд. Теперь в среднем на одного гражданина России приходится 98 килограммов мяса. В сравнении с итогами 2022 года этот показатель вырос на 4,5%.

