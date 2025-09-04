Эксперт Абдуллаева: при соблюдении условий хранения суп можно употреблять 3–5 дней

Фото: 123RF/milkos

Супы можно хранить в холодильнике до 5 дней при соблюдении нескольких важных факторов. Об этом сообщила доктор биологических наук Асият Абдуллаева в беседе с "Газетой.ру".

В частности, необходимо обращать внимание на условия и температуру хранения, а также на ингредиенты супа. Например, овощные и грибные супы сохраняют свою свежесть в течение 3–4 дней, мясные и куриные бульоны – 4–5 дней, молочные и сливочные – 2–3 дня. При этом рыбные супы портятся быстрее – всего за 1–2 дня из-за высокой скорости окисления, уточнила эксперт.

"Важна температура хранения. Суп должен остыть до комнатной температуры не более двух часов, после чего его следует убрать в холодильник при температуре не выше 4 градусов", – продолжила она.

Важную роль играет и герметичность контейнера. В частности, плотно закрытая крышка предотвращает проникновение посторонних запахов и размножение бактерий, пояснила Абдуллаева.

При этом повторный нагрев супа может увеличить срок его хранения на 1–2 дня, подчеркнула она. Тем не менее многократное подогревание ухудшает вкусовые качества и снижает пищевую ценность.

Несоблюдение условий хранения влечет появление кислого запаха, изменение консистенции (появление слизи, расслоение), неестественный цвет или образование пены на поверхности.

"Для лучшего сохранения можно поставить кастрюлю с холодной водой или разделить суп на небольшие порции. Если суп нужно хранить дольше пяти дней, лучше заморозить его в герметичных контейнерах (срок – 2–3 месяца)", – рекомендовала специалист.

В таком случае необходимо указать на контейнере дату приготовления для избежания употребления просроченного продукта, заключила Абдуллаева.

В свою очередь, директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с газетой "Известия" дала рекомендации по выбору готовой еды в супермаркетах. По ее словам, прежде всего нужно обращать внимание на состав и условия хранения, чтобы избежать покупки небезопасного продукта.

По словам эксперта, главные угрозы для покупателей связаны с несоблюдением правил хранения и транспортировки блюд.

"Особого внимания заслуживают продукты, которые не прошли термической обработки или уже готовы к употреблению, например салаты, кондитерские изделия с кремом, многокомпонентные блюда из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов", – рассказала собеседница издания, добавив, что эти категории являются идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов при нарушении температурного режима.



При выборе еды в магазине нужно сделать акцент на условия хранения продукта в торговом зале, подчеркнула Спеценко. В частности, холодильные витрины должны работать исправно, а их температура – строго соответствовать указанной на упаковке. Также важно внимательно изучить срок годности продукта.

Эксперт уточнила, что продукт покупать не стоит, если дата на этикетке вызывает сомнения, плохо читается или стирается.

"Для готовых блюд особенно важна свежесть, и даже несколько часов неправильного хранения могут сделать продукт опасным", – пояснила она.

Осторожность также стоит проявить при выборе продукции кулинарии, продаваемой на развес без четкой маркировки. В таких случаях покупатель не может узнать точный состав, дату изготовления и информацию об аллергенах. Это создает дополнительные риски, особенно для людей с повышенной чувствительностью к определенным компонентам.

Помимо этого, лучше присмотреться к внешнему виду продукта и его упаковке, добавила Спеценко. Если упаковка негерметична, контейнер поврежден, продукт имеет неаппетитный цвет или текстуру, а внутри упаковки есть конденсат, это может указывать на нарушение условий хранения.

Однако соблюдение всех вышеуказанных правил необходимо продолжить и дома. Готовые блюда следует употреблять в день покупки и не хранить их несколько дней даже в холодильнике.

"Разогревать такие продукты нужно при высокой температуре до равномерного прогрева, а салаты и закуски лучше не подвергать повторному охлаждению", – подытожила Спеценко.

