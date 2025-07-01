Стало известно, что москвичи чаще других заказывают продукты с доставкой

Москвичи остаются лидерами по заказу продуктов с доставкой на дом. Такие данные приводит издание "Коммерсант". В целом по стране объем онлайн-торговли продуктами и товарами первой необходимости продолжает расти.

Средний чек в Москве на онлайн-заказы составляет 3 600 рублей, что выше, чем в других городах-миллионниках. Самыми востребованными категориями остаются готовая еда и упакованные продукты. При этом овощи, фрукты, мясо и рыбу россияне по-прежнему предпочитают выбирать лично в магазинах.

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