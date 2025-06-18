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18 июня, 08:00

Экономика

Просрочки по кредитным картам в России выросли на 70% за полгода

Просрочки по кредитным картам в России выросли на 70% за полгода

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За полгода объем просроченной задолженности по потребительским кредитам увеличился почти на 70% и достиг 110 миллиардов рублей. Банкиры объясняют ситуацию инфляцией, падением реальных доходов населения и ужесточением условий пользования картами.

ЦБ ограничил выдачу необеспеченных займов, из-за чего банки снизили лимиты, повысили ставки и ввели комиссии. Некоторые начали взимать плату за выпуск карты или начислять проценты на всю сумму долга при нарушении грейс-периода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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