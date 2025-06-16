Песков назвал хорошим уроком мировую реакцию на израильские атаки на Иран

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "очень хорошим уроком для всех" реакцию на израильские атаки на Иран международного сообщества, который разделился на два лагеря. Об этом сообщает RT.

Пресс-секретарь российского президента заметил, что мир разделился на тех, кто осудил атаку Израиля, и на тех, кто поддержал и попытался оправдать его действия.

По словам Пескова, Россия осуждает действия, которые привели к опасной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. При этом российская сторона сохраняет готовность при необходимости оказать свои посреднические услуги в разрешении ирано-израильского конфликта.

Как отметил представитель Кремля, за прошедшие дни Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и лидером США Дональдом Трампом.

Россия контактирует с Израилем и Ираном по соответствующим каналам, а также обращает внимание на необходимость избегать действий, которые могут угрожать безопасности россиян, добавил Песков.

Обострение конфликта между странами произошло 13 июня после атаки Израиля на военные объекты, в том числе на предприятие по обогащению урана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что народу нужно выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

По последним данным, в результате ударов по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали. В Иране погибли 224 человека, пострадали 1 277.