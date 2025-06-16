Число жертв последних ударов Ирана по Израилю выросло до четырех

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Количество погибших в результате последних ракетных ударов Ирана по Израилю выросло до четырех. Об этом сообщает израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом (MDA) в социальной сети Х.

Погибшими оказались две женщины и двое мужчин, всем было примерно по 70 лет. Также бригады MDA госпитализировали 87 пострадавших.

Кроме того, в ходе иранской атаки небольшие повреждения получило здание отделения американского посольства в Тель-Авиве, рассказал в соцсети X посол США Майк Хакаби. По его словам, никто из дипломатов не пострадал. При этом он отметил, что посольство и консульские учреждения США на территории Израиля не будут работать в понедельник, 16 июня.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления перед парламентом заявил, что иранскому народу необходимо отложить в сторону разногласия для того, чтобы выступить единым фронтом против агрессии со стороны Израиля.

"Мы не стремились к войне и не начинали войну. Это не мы убили высокопоставленных военных и ученых страны, а эти террористы сделали это", – приводит слова Пезешкиана ТАСС.

В ночь на понедельник, 16 июня, Иран в том числе поразил ракетой электростанцию в израильском городе Хайфа. Также СМИ сообщали о попадании еще одной ракеты в высотное здание в Тель-Авиве.

Конфликт между странами обострился после того, как Израиль атаковал несколько иранских военных объектов, включая предприятие по обогащению урана. В ответ Иран нанес удары по израильским военным объектам.

При этом в иранском МИД заявляли о возможности прекращения атак, если Израиль поступит также. Иран готов подписать соглашение об отсутствии у страны ядерного оружия.

