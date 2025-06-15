Около 200 россиян пересекли ирано-азербайджанскую границу

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Около 200 россиян, включая 14 ученых, пересекли границу Ирана и Азербайджана на фоне обострения ирано-израильского конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на члена СПЧ Элину Сидоренко.

Сидоренко объяснила, что она, вместе с представителями МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции организации. Но из-за опасной ситуации в государстве им пришлось эвакуироваться через Азербайджан.

"Мы очень долго ждали открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа. После чего мы пешком перешли границу, и уже в Азербайджане нас ждали комфортабельные автобусы, которые доставят нас в гостиницу в Баку", – отметила представитель СПЧ.

После перехода россиянам также предложили питание и напитки, а российское посольство в Азербайджане забронировало для всех номера в гостиницах.

Кроме того, в Азербайджан также были эвакуированы музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского и съемочная группа режиссера Федора Бондарчука. В российском посольстве в Иране добавляли, что из россиян после ударов Тель-Авива никто не пострадал.

Конфликт между Израилем и Ираном серьезно обострился 13 июня, так как Тель-Авив ударил по военным объектам Тегерана, включая предприятие, которое занималось обогащением урана. В ответ Иран атаковал несколько военных объектов Израиля.

