Артисты Оркестра имени Чайковского эвакуированы из Ирана

Фото: телеграм-канал "Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского"

Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского эвакуированы из Ирана в Азербайджан, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Все живы и здоровы", – отметила она в своем телеграм-канале.

Кроме того, страну по тому же маршруту еще 14 июня покинула съемочная группа режиссера Федора Бондарчука. Также Любимова выразила слова благодарности властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу.

"В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии", – заключила министр.

Кроме того, среди пострадавших после ударов Израиля по Ирану пока нет россиян, отмечали российские дипломаты. При этом граждан РФ эвакуируют по суше, в том числе – через границу с Азербайджаном. Конфликт между Тель-Авивом и Тегераном обострился 13 июня после того, как Израиль ударил по территории Ирана. В ответ иранская сторона подвергла ударам несколько израильских военных объектов и авиабаз.

