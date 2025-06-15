Минздрав Ирана сообщил о 128 погибших из-за ударов Израиля

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128 человек погибли из-за ударов Израиля по Ирану, пишет иранский портал Etemad со ссылкой на данные местного Минздрава.

Среди погибших – 40 женщин. По официальным данным, к полудню 14 июня были ранены 900 человек, многие из которых – гражданские.

Ранее стало известно, что только за минувшую ночь 15 июня больницы Израиля приняли 385 пострадавших от ответных ударов Ирана. Кроме того, за сутки в стране погибли 10 человек, а суммарно с вечера 13 июня число жертв достигло 15. До этого в российском посольстве рассказывали, что россияне не пострадали из-за атак Израиля по Ирану.



Конфликт между Тель-Авивом и Тегераном обострился после того, как Израиль ударил с воздуха по территории Ирана. В ответ иранские власти подвергли ракетным ударам несколько израильских военных объектов и авиабаз.

