Иран продлил отмену всех авиарейсов до 16 июня

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Власти Ирана продлили отмену всех внутренних и международных рейсов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Новый период действия ограничений будет действовать до 02:00 понедельника, 16 июня, по местному времени (01:30 по московскому времени. – Прим. ред.).

Прошлые временные рамки должны были окончиться в 01:30 15 июня.

Меры безопасности были введены после начала операции Израиля "Восходящий лев", в ходе которой в ночь на 13 июня были атакованы военные и ядерные объекты Ирана. В результате атаки погибли высокопоставленные чиновники.

В ответ Иран начал военную операцию, назвав ее "Правдивое обещание-3". В последние дни десятки израильских военных объектов и авиабаз подверглись ракетным ударам.

Кроме того, в ночь на 15 июня Иран использовал гиперзвуковую ракету для атаки на израильский портовый город Хайфа. Целью были нефтеперерабатывающий завод, военные объекты и предприятия по производству оружия.

По последним данным, в результате ударов пострадали около 385 человек, а погибли – 13.