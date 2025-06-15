Число пострадавших в результате ударов Ирана по Израилю возросло до 385

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За минувшую ночь больницы Израиля приняли 385 пострадавших от новой волны иранских ударов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Израиля.

Кроме того, за сутки в стране погибли 10 человек, а суммарно с вечера 13 июня, когда начались атаки, общее число жертв достигло 15.

По данным Минздрава, среди пострадавших 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 40 – в средней степени тяжести, 298 получили легкие травмы. Еще 14 человек обратились за помощью в связи с шоковым состоянием.

В ночь на 13 июня Израиль совершил нападение на Иран, начав операцию "Восходящий лев". В результате атаки были нанесены удары по военным и ядерным объектам страны. В ходе нападения погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе начальник Генштаба ВС Мохаммад Багери, командующий ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами.

В ответ Иран запустил военную операцию, назвав ее "Правдивое обещание-3". За последние дни десятки израильских военных объектов и авиабаз подверглись ракетным ударам.

Кроме того, ночью 15 июня Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по израильскому портовому городу Хайфа. Главными целями стали нефтеперерабатывающий завод, военные объекты и предприятия по производству оружия.

Позднее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности прекратить удары по Израилю при прекращении агрессии против Тегерана. Вместе с тем он потребовал от США осуждения израильских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана и заявил, что сообщениям о непричастности Вашингтона к атакам не верит.