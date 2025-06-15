МЭР рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль и Иран

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Минэкономразвития РФ призвало туроператоров и турагентов временно прекратить продажу услуг и туров в Израиль и Иран до стабилизации ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Россиянам же настоятельно рекомендуют не посещать эти страны. При этом тем, кто уже находится там, следует быть внимательными и аккуратными, а также следить за новостями от местных властей и выполнять их инструкции, уточнили в министерстве.

Туроператорам и турагентам следует обязательно информировать российских туристов о ситуации в Иране и Израиле. Это касается тех, кто уже заключил или только планирует заключить договоры на туристические услуги в этих странах. Также важно разъяснить порядок изменения или расторжения договоров.

В свою очередь, региональные органы власти в сфере туризма должны оперативно довести эту информацию до туристов, туроператоров и турагентов.

В Минэкономразвития напомнили, что в текущей ситуации российские путешественники могут обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор о предоставлении туристических услуг или изменить его условия из-за существенных изменений обстоятельств, которые были учтены при заключении договора. Например, это может быть связано с ухудшением условий поездки или другими причинами.

Если договор будет расторгнут до начала путешествия, туристу вернут полную стоимость турпродукта. Если же расторжение произойдет после начала путешествия, то туристу вернут часть стоимости, пропорциональную стоимости услуг, которые не были оказаны.

Организация гражданской авиации Ирана объявила о продлении режима закрытого воздушного пространства страны до 01:30 15 июня.

Меры безопасности были введены после начала операции Израиля "Восходящий лев", в ходе которой в ночь на 13 июня были атакованы военные и ядерные объекты Ирана. В результате атаки погибли высокопоставленные чиновники.

В ответ Иран начал военную операцию, назвав ее "Правдивое обещание-3". В последние дни десятки израильских военных объектов и авиабаз подверглись ракетным ударам.

По последним данным, в результате ударов пострадали более 130 человек.

