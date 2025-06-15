Times of Israel: свыше 130 человек пострадали при новых атаках Ирана на Израиль

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Число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате атаки Ирана в ночь на 15 июня превысило 130 человек. Об этом сообщает агентство Times of Israel со ссылкой на спасательные службы.

Ранее местные СМИ сообщали, что при ударах Ирана по Израилю пострадали свыше 100 человек. Состояние пострадавших не уточняется. При этом известно, что в Бат-Яме погибли по меньшей мере три человека.

Израиль первый атаковал Иран в ночь на 13 июня, нанеся удары по военным и ядерным объектам страны. В результате этих ударов погибли высокопоставленные иранские офицеры, включая начальника Генштаба ВС Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида и главу КСИР Хосейна Салами.

Верховный лидер Ирана назвал преступлением удары Израиля и пообещал дать жесткий ответ. По его словам, он дает свободу действий вооруженным силам Ирана в вопросе ответа на удары Израиля.

Вскоре армия Ирана начала военную операцию против Израиля под названием "Правдивое обещание-3". За последние несколько суток ракетами были атакованы десятки военных объектов и авиабаз Израиля.