Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 15 июня

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Организация гражданской авиации Ирана объявила о продлении режима закрытого воздушного пространства страны до 01:30 15 июня. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Ранее авиационные власти страны сообщали о временном приостановлении полетов во всех аэропортах до получения дальнейших указаний.

Меры безопасности были введены после начавшейся операции Израиля "Восходящий лев", в рамках которой в ночь на 13 июня были атакованы военные и ядерные объекты Ирана. В результате погибли высокопоставленные чины, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида, главу КСИР Хосейна Салами и нескольких физиков-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил эти действия как преступные и разрешил ответные удары. После этого стартовала операция "Правдивое обещание-3", в ходе которой были выпущены ракеты по десяткам израильских военных объектов и авиабаз.

В связи с произошедшим российские власти начали эвакуацию своих граждан из Ирана. К настоящему моменту ирано-азербайджанскую границу пересекли 14 россиян из первой группы и 56 – из второй. Всего в состав последней входят 88 человек, включая режиссера Федора Бондарчука и членов его съемочной группы, а также актера Никиту Кологривого.