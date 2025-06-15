Axios: Израиль просил США присоединиться к конфликту с Ираном

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Израиль в последние два дня просил администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присоединиться к конфликту с Ираном для уничтожения ядерной программы Тегерана, сообщает агентство Axios.

Неназванный собеседник агентства заявил, что США рассматривают просьбу Израиля присоединиться к противостоянию с Ираном и израильские власти надеются, что Трамп согласится.

При этом другой собеседник агентства сообщил, что Израиль действительно обращался за помощью к Штатам, но на данный момент администрация Трампа не рассматривает этот вариант развития событий.

Израиль нанес ракетные удары по военным и ядерным объектам Ирана в ночь на 13 июня. От ударов погибли высокопоставленные иранские офицеры, включая начальника Генштаба ВС Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида и главу КСИР Хосейна Салами.

Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль атакует Иран при явной поддержке президента США Дональда Трампа и американского народа. По его словам, Иран якобы уже дважды пытался убить Трампа, а также бомбил американские посольства. В ходе военной операции против Ирана Израиль "защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами".