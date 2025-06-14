Нетаньяху заявил, что Израиль атакует Иран при поддержке Трампа и народа США

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Израиль атакует Иран при явной поддержке президента США Дональда Трампа и американского народа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Иран является общим противником Израиля и США.

"Мы устранили их высшее военное командование. Мы устранили их высокопоставленных технологов, которые были во главе гонки за созданием ядерного оружия, которое угрожало бы нам и не только нам. Мы сделали все это и многое другое, но мы также сознаем, что еще многое предстоит сделать", – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

По его словам, Иран якобы уже дважды пытался убить Трампа, а также бомбил американские посольства. В ходе военной операции против Ирана Израиль "защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами".

"Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они жгут американский флаг, они бесконечно скандируют: "Смерть Америке", – подчеркнул Нетаньяху.

Ранее израильский премьер-министр заявил, что операция против Ирана планировалась еще с ноября прошлого года и должна была быть реализована в конце апреля. Ее начали готовить после ликвидации армией Израиля в Ливане руководства шиитской партии "Хезболлах" во главе с ее генсеком Хасаном Насруллой.

Израиль начал операцию "Восходящий лев" против военных и ядерных объектов Ирана в ночь на 13 июня. В результате удара погибли высокопоставленные иранские офицеры, включая начальника Генштаба ВС Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида и главу КСИР Хосейна Салами.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил эти действия как преступные и разрешил ответные удары. Вскоре Иран запустил операцию "Правдивое обещание-3". В ходе нее были атакованы десятки израильских военных объектов и авиабаз.

Как считают СМИ, под удары Ирана могут подпасть американские военные базы, расположенные на Ближнем Востоке. Со слов источника, Израиль ожидают "болезненные" последствия.

В связи с произошедшим российские власти начали эвакуацию своих граждан из Ирана.