Российские и арабские авиакомпании выполнят более 30 рейсов между РФ и ОАЭ 15 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 30 авиарейсов между РФ и ОАЭ российские и арабские авиакомпании выполнят в воскресенье, 15 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана перевозчики в целях обеспечения безопасности полетов продолжают следовать по измененным маршрутам.

В частности, плановые перелеты выполнят авиакомпании "Азимут", "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7 Airlines), "ЮТэйр", Emirates, Etihad Airways и Flydubai. При этом перевозчики Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi отменили рейсы в Россию и обратно, а также в другие страны.

Организация гражданской авиации Ирана объявила о продлении режима закрытого воздушного пространства страны до 01:30 15 июня.

Меры безопасности были введены после начала операции Израиля "Восходящий лев", в ходе которой в ночь на 13 июня были атакованы военные и ядерные объекты Ирана. В результате атаки погибли высокопоставленные чиновники.

В ответ Иран начал военную операцию, назвав ее "Правдивое обещание-3". В последние дни десятки израильских военных объектов и авиабаз подверглись ракетным ударам.

Кроме того, в ночь на 15 июня Иран использовал гиперзвуковую ракету для атаки на израильский портовый город Хайфа. Целью были нефтеперерабатывающий завод, военные объекты и предприятия по производству оружия.

По последним данным, в результате ударов пострадали более 130 человек. Известно, что в Бат-Яме погибли как минимум шесть человек.

