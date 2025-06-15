I24: число жертв атаки Ирана в Бат-Яме у Тель-Авива выросло до 6

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Число жертв атаки Ирана в израильском городе Бат-Ям у Тель-Авива увеличилось до шести, сообщает телеканал I24.

Местные СМИ ранее сообщили о четырех погибших. Их число возросло после того, как спасатели извлекли из-под завалов два тела, уточнили журналисты.

В ночь на 13 июня Израиль совершил нападение на Иран, начав операцию "Восходящий лев". В результате атаки были нанесены удары по военным и ядерным объектам страны. В ходе нападения погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе начальник Генштаба ВС Мохаммад Багери, командующий ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами.

В ответ Иран запустил военную операцию, назвав ее "Правдивое обещание-3". За последние дни десятки израильских военных объектов и авиабаз подверглись ракетным ударам.

Кроме того, ночью 15 июня Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по израильскому портовому городу Хайфа. Главными целями стали нефтеперерабатывающий завод, военные объекты и предприятия по производству оружия. По последним данным, в результате ударов пострадали более 130 человек.