Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян при ударах Израиля по Ирану

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Среди пострадавших при ударах Израиля по Ирану, которые продолжаются с 13 июня, нет россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Тегеране.

Кроме того, посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из страны. Собеседник СМИ отметил, что передвижение граждан РФ идет по суше, в частности, через границу с Азербайджаном.

"В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-600-38-47", – сообщили в диппредставительстве.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. В результате погибли высокопоставленные чиновники, а также была уничтожена надземная часть завода в Натанзе, который занимался обогащением урана.

В ответ иранские власти ударили ракетами военные объекты Израиля. В Тегеране добавили, что страна прекратит удары, если Тель-Авив также прекратит агрессию. Кроме того, Иран готов подписать соглашение, которое бы подтвердило отсутствие у государства ядерного оружия.

