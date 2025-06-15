Нетаньяху не подтвердил информацию о запрете Трампа на ликвидацию Хаменеи

Фото: 123RF/palinchak

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не подтвердил сообщения журналистов о том, что президент США Дональд Трамп ранее наложил вето на ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Так много ложных сообщений о разговорах, которых не было. И я не буду вдаваться в это", – высказался Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Но он заявил, что Тель-Авив делает то, что необходимо, а также будет это делать.

Ранее Reuters со ссылкой на двух американских должностных лиц заявляло, что Израиль якобы может убить Хаменеи, но Трамп якобы запретил это делать. Уточнялось, что США не будут одобрять план по ликвидации политического руководства Ирана, так как иранцы не убили еще ни одного американца.

Конфликт между Тель-Авивом и Тегераном обострился после того, как Израиль ударил с воздуха по территории Ирана. Это произошло 13 июня. В ответ иранские власти подвергли ракетным ударам несколько израильских военных объектов и авиабаз.

