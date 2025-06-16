NourNews: Иран поразил ракетой электростанцию в израильской Хайфе

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Иран поразил ракетой электростанцию в израильском городе Хайфа, сообщает агентство NourNews.

На опубликованных в соцсетях и СМИ кадрах виден столб дыма, поднимающийся с территории электростанции.

Также местные СМИ сообщают о попадании еще одной ракеты в высотное здание в Тель-Авиве.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новый ракетный удар со стороны Ирана ночью 16 июня. Системы ПВО работали для предотвращения угрозы. Сам Израиль тоже ранее возобновил атаки по военным объектам Ирана.

Первые удары были нанесены в ночь на 13 июня в рамках операции "Восходящий лев". Тогда погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках ядерной программы Ирана.