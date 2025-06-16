Израиль приступил к отражению новой ракетной атаки со стороны Ирана

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новый ракетный удар со стороны Ирана ночью 16 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что системы ПВО работают для предотвращения угрозы. Местные СМИ сообщают, что в небе над Тель-Авивом слышны взрывы, в городе активированы сирены тревоги.

Агентство IRNA передает, что ночью 16 июня иранские баллистические ракеты поразили также Хайфу и Ашкелон. Кроме того, взрывы были слышны в Иерусалиме.

Иран ранее нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенного к юго-востоку от Тель-Авива, в ответ на убийство Израилем иранских физиков-ядерщиков ночью 13 июня.

Ранее стало известно, что число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот в результате атаки Ирана в ночь на 15 июня превысило 130 человек.