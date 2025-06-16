Агентов "Моссада" с БПЛА и пусковой установкой задержали в Иране

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Двое агентов израильской разведки "Моссад" были задержаны рядом с Тегераном 16 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Ирана.

В ходе двух отдельных операций сотрудники полиции задержали двоих агентов "Моссада" в округе Рей. При них было обнаружено и изъято свыше 200 килограммов взрывчатки, 23 беспилотника, пусковая установка и оборудование для управления дронами.

Также местные СМИ сообщали о задержании еще двух агентов израильской разведки в провинции Альборз, которые занимались созданием взрывчатки.

Израиль ночью 16 июня возобновил атаки по территории Ирана. Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удары по пусковым установкам ракет земля-земля в центральной части страны.

Минздрав Ирана сообщил о 224 погибших в результате ударов Израиля. По данным ведомства, 90% от всех госпитализированных составляют гражданские лица.