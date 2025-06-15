Минздрав Ирана сообщил о 224 погибших от ударов Израиля

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224 женщины, мужчины и ребенка погибли в Иране после начала ударов Израиля, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения государства Хосейн Керманпур.

"Спустя 65 часов после начала израильской агрессии 1 481 человек <...> пострадал или погиб", – написал на на своей странице в соцсети X.

Из них 1 277 человек были госпитализированы, а уже от этого числа 522 человека были выписаны. Керманпур добавил, что 90% от всех госпитализированных составляют гражданские лица.

При этом израильская сторона сообщала ранее лишь о 15 погибших с вечера 13 июня после ответных ударов Тегерана. Кроме того, за минувшую ночь 15 июня в Израиле были госпитализированы 385 человек.

Конфликт между Тель-Авивом и Тегераном обострился после того, как Израиль атаковал несколько иранских военных объектов, включая предприятие по обогащению урана. В ответ Иран нанес удары по нескольким израильским военным объектам.

В это же время в иранском МИД заявляли о возможности прекращения ударов, если Израиль поступит также и перестанет атаковать объекты Тегерана. При этом страна готова подписать соглашение об отсутствии у страны ядерного оружия.

