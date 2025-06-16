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01:28

Происшествия

Израиль возобновил атаки по военным объектам Ирана

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля начали наносить удары по пусковым установкам ракет земля-земля в центральной части Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также с иранской стороны поступают сообщения об отражении израильских атак. Агентство Mehr пишет, что ПВО Ирана отразила атаку на военный округ Парчин в пригороде Тегерана.

Израиль атаковал несколько иранских военных объектов, включая предприятие по обогащению урана, в ночь на 13 июня. В результате атаки погибли высокопоставленные иранские военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках мирной ядерной программы Ирана.

В ответ Иран приступил к нанесению ракетных ударов по израильским военным объектам. В том числе был нанесен удар по ключевому институту Израиля.

В Иране выразили готовность заключить соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия

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