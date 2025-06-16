В Израиле сообщили о 24 погибших за три дня ракетных атак Ирана

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В Израиле 24 человека погибли и еще 592 пострадали за три дня ракетных атак Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную сводку правительственного пресс-офиса.

В заявлении указано, что среди пострадавших 36 человек находятся в состоянии средней тяжести, а остальные 546 получили легкие травмы.

Также в сводке говорится, что в Израиле обнаружили 30 локаций, на которые упали иранские ракеты. При этом общее количество выпущенных Ираном ракет за три дня составляет 370.

Обострение конфликта между государствами произошло после атаки Израиля на военные объекты Ирана, в том числе на предприятие по обогащению урана. После этого президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что народу нужно отложить в сторону разногласия, чтобы выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

Минувшей ночью, 16 июня, ракетный удар Ирана пришелся в том числе на электростанцию в Хайфе. Также журналисты сообщали о попадании еще одного снаряда в высотное здание в Тель-Авиве.

В связи с напряженной обстановкой посол России Анатолий Викторов призвал россиян покинуть Израиль до момента нормализации ситуации. Он обратил внимание, дипломаты поддерживают связь с гражданами и, несмотря на обстрелы, проводятся встречи с россиянами, которым "оказывают дополнительные услуги, помощь, содействие".