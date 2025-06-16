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16 июня, 07:15

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Ynet: ракета упала рядом с посольством США в Израиле

Ракета упала рядом с посольством США в Израиле – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Одна из выпущенных ракет упала рядом с территорией комплекса посольства Соединенных Штатов в Тель-Авиве, сообщает агентство Ynet.

Агентство отмечает, что ракета упала рядом с посольством во время последнего залпа. При этом не уточнятся, чья именно это была ракета, израильская или иранская.

Иран возобновил ответные атаки на Израиль. В ходе которых были атакованы военные объекты по всей территории страны, в том числе под удар попала электростанция в Хайфе.

Израиль заявил о трех погибших ночью 16 июня в результате ударов Ирана. Еще 67 получили ранения различной степени тяжести.

В Иране готовы заключить соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия

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