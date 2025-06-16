The Times of Israel: три человека погибли в результате новых ударов Ирана по Израилю

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Три человека погибли, еще 67 получили ранения в результате новых ракетных ударов Ирана по Израилю ночью понедельника, 16 июня. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Как отмечает СМИ, четыре баллистические ракеты Ирана ударили по центральной части Израиля. Служба скорой помощи "Маген Давид адом" доставила пострадавших в больницы. Один из них находится в тяжелом состоянии, шесть человек получили ранения средней степени тяжести.

Также Иран ночью 16 июня поразил ракетой электростанцию в израильском городе Хайфа. Кроме того, СМИ сообщали о попадании еще одной ракеты в высотное здание в Тель-Авиве.

Ранее Израиль заявил о 29 пострадавших при ночных атаках Ирана. Взрывы были слышны в небе над Тель-Авивом и другими городами страны.

Конфликт между странами обострился после того, как Израиль ударил с воздуха по территории Ирана. В ходе операции "Восходящий лев" были атакованы военные и ядерные объекты. В ответ власти Ирана подвергли ракетным ударам несколько израильских военных объектов и авиабаз.