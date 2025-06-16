Иран заявил о гибели 73 женщин и детей из-за ударов Израиля

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В результате трех атак Израиля по Ирану погибли более 70 женщин и детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД республики Эсмаила Багаи.

По его словам, израильские СМИ сообщают о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не наносит никакого ущерба жилым домам. Однако в действительности всего в результате трех недавних ударов по Тегерану погибли 73 человека, в числе которых женщины и дети.

Багаи добавил, что тела 10 из 20 детей, погибших при обрушении жилого дома в городе Шахид Чамран, находятся под обломками.

Конфликт между странами обострился после того, как Израиль в ночь на 13 июня атаковал военные объекты Ирана, включая предприятие по обогащению урана. Иранская сторона ответила на эти действия аналогичными ударами.

Израиль возобновил атаки ночью 16 июня. При этом Иран выразил готовность прекратить удары.