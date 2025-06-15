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15 июня, 15:15

Политика

В Иране выразили готовность заключить соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия

В Иране выразили готовность заключить соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия

В Иране готовы заключить соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия

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Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил иранский МИД. Там также отметили, что страна прекратит удары по Израилю, если тот остановит агрессию в отношении исламской республики.

В Израиле 385 человек пострадали от атаки со стороны Ирана. За стуки погибли 12 человек, а всего с начала ударов 15.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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