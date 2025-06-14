В зоне специальной военной операции продолжаются активные боевые действия. За прошедшие сутки под контроль российских сил перешли три населенных пункта: Яблоновка в Сумской области, а также Комар и Коптево в Донецкой народной республике. Освобождение Яблоновки открывает путь к Сумам, а взятие Комара – к Запорожью.

На лиманском направлении бои идут на стыке ДНР, ЛНР и Харьковской области. По словам военных экспертов, украинская сторона задействует последние резервы. В Минобороны сообщили, что с начала СВО уничтожено свыше 60 тысяч беспилотников, около 700 самолетов и ЗРК, а также тысячи единиц бронетехники и артиллерии.

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