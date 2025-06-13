Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 21:15

Политика

Группу из 88 россиян эвакуируют из Ирана в ночь на 14 июня через Азербайджан

Группу из 88 россиян эвакуируют из Ирана в ночь на 14 июня через Азербайджан

FlyDubai отменила все рейсы из Москвы в Дубай из-за конфликта на Ближнем Востоке

Обострение на Ближнем Востоке не повлияло на туризм по данным туриндустрии РФ

Конфликт Ирана и Израиля повлиял на туризм и авиасообщение в регионе

К зданию посольства Ирана в Москве начали приносить цветы

Российское посольство в ОАЭ сообщило, что контролирует ситуацию с отмененными рейсами

Более 50 российских артистов оказались в Тегеране на фоне эскалации конфликта

Дмитрий Песков прокомментировал обострение ближневосточного конфликта

Рейсы из России экстренно сели в Баку из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном

Группа из 88 российских граждан в ночь на 14 июня будет эвакуирована из Ирана через сухопутную границу Азербайджана. Об этом сообщило посольство России в Баку.

Среди эвакуированных есть и российской кинорежиссер Федор Бондарчук, а также члены его команды. При поддержке властей Азербайджана будет предоставлен транспорт, размещение в гостинице и помощь в возвращении на родину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика