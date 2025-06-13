Группу из 88 россиян эвакуируют из Ирана в ночь на 14 июня через Азербайджан

Группа из 88 российских граждан в ночь на 14 июня будет эвакуирована из Ирана через сухопутную границу Азербайджана. Об этом сообщило посольство России в Баку.

Среди эвакуированных есть и российской кинорежиссер Федор Бондарчук, а также члены его команды. При поддержке властей Азербайджана будет предоставлен транспорт, размещение в гостинице и помощь в возвращении на родину.

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