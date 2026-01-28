Форма поиска по сайту

28 января, 14:21

Агент Ардовой заявила, что артистка чувствует себя хорошо

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Заслуженная артистка России Анна Ардова чувствует себя хорошо и активно работает, заявила ТАСС агент актрисы.

"Мы только что вернулись с одних гастролей, сейчас едем на другие. Буквально на днях была фотосессия – жизнь идет очень насыщенно", – поделилась собеседница агентства.

Телеграм-канал Mash при этом писал, что Ардова поборола онкологическое заболевание и сейчас находится в ремиссии. По данным журналистов, актриса официально находится в III клинической группе, то есть среди пациентов, прошедших через радикальное лечение рака – в 2017 году ей удалили правую почку из-за опухоли.

В публикации уточнялось, что артистка все эти годы наблюдается у медиков, а недавнее обследование якобы выявило доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание.

Ранее президент театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер опроверг слухи о том, что ему недавно удалили опухоль. Он отметил, что в новогодние праздники заболел бронхитом и у него поднялась температура до 38,9 градусов. В связи с этим он провел несколько дней в больнице.

