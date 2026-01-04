Директор "Ленкома" опроверг слухи об удалении у него опухоли

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Президент театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер в беседе с ТАСС опроверг слухи о том, что ему недавно удалили опухоль.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Варшаверу якобы провели операцию по удалению доброкачественной опухоли.

Президент "Ленкома" рассказал, что в новогодние праздники заболел бронхитом и у него поднялась температура до 38,9. В связи с этим он решил провести несколько дней в больнице.

По его словам, сейчас он уже находится дома и чувствует себя хорошо. Варшавер подчеркнул, что никакой операции не проводилось, а ложные слухи СМИ распространяют уже не в первый раз. Он отметил, что сейчас уже "работает не покладая рук".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг новые сплетни о своем здоровье, а также о якобы госпитализации в Москву. Он рассказал, что в данный момент держит мусульманский пост уразу, а также собирается пойти на тренировку.

