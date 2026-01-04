04 января, 11:30Культура
Директор "Ленкома" опроверг слухи об удалении у него опухоли
Фото: ТАСС/Юлия Морозова
Президент театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер в беседе с ТАСС опроверг слухи о том, что ему недавно удалили опухоль.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Варшаверу якобы провели операцию по удалению доброкачественной опухоли.
Президент "Ленкома" рассказал, что в новогодние праздники заболел бронхитом и у него поднялась температура до 38,9. В связи с этим он решил провести несколько дней в больнице.
По его словам, сейчас он уже находится дома и чувствует себя хорошо. Варшавер подчеркнул, что никакой операции не проводилось, а ложные слухи СМИ распространяют уже не в первый раз. Он отметил, что сейчас уже "работает не покладая рук".
