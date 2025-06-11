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11 июня, 07:15

Политика

За сутки поражены 150 районов дислокации ВСУ и иностранных наемников

За сутки поражены 150 районов дислокации ВСУ и иностранных наемников

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Российская армия нанесла масштабный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. За сутки поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 150 районах. Противник потерял более тысячи военнослужащих. Также уничтожены склады с боеприпасами, укрепления и бронетехника.

Средства ПВО сбили два реактивных снаряда американской системы HIMARS и более 250 беспилотников, половина из которых – за пределами зоны спецоперации. Скопление украинской техники зафиксировано в районах Часового Яра, Константиновки, Катериновки и Александро-Шультиного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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