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Иностранные журналисты осмотрели фуры-рефрижераторы с телами военных ВСУ, которые находятся в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на месте работают съемочные группы французских, арабских и итальянских СМИ. Кроме того, осмотрели рефрижераторы журналисты из Голландии, Германии и некоторых стран Латинской Америки.

Украина на неопределенный срок перенесла обмен пленными и выдачу тел погибших военнослужащих, о которых ранее делегации РФ и Украины договорились в Стамбуле.

Глава российской группы на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что украинские переговорщики не прибыли на место обмена. Причины называются разные и "довольно странные", подчеркнул он.

В МИД РФ указали, что Украина пошла на не поддающуюся логике подлость, отказавшись забрать тела военнослужащих ВСУ.

В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказалась украинская сторона.

Глава региона подчеркнул, что Киев не делает даже попыток соблюдать какие-либо договоренности, отказываясь принимать тела своих погибших. Причиной отказа Балицкий считает желание властей Украины скрыть свои реальные потери и не выплачивать компенсации родственникам солдат.